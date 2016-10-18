В обласному центрі планують відремонтувати будинок побуту «Роксолана»

Тернопільська міська рада відреагувала на електронну петицію тернополян стосовно ремонту будинку побуту «Роксолана» (колишня – «Пенза»). Керівництво міста звернулося до підприємців з проханням про допомогу у відновленні фасаду будівлі.

Ще на початку року тернополяни зареєстрували на сайті міської ради петицію з проханням відремонтувати будівлю у будинку побуту «Роксолана», що на вул. Руській. Автор документу скаржиться, що фасад будинку має жалюгідний вигляді і це при тому, що будівля знаходиться у центрі міста і є його обличчям. Іншими словами, такий собі, «пам’ятник совку». Петиція отримала необхідну підтримку від тернополян, тож питанням зайнялися у міській раді.

Та як з’ясувалося, лише 15% площ будівлі належать до комунальної власності. Решта – приватна.

− У вказаній будівлі всі основні приміщення та частина спільного користування загальною площею 3082 кв. м відчуженні у порядку проведення приватизації, перебувають у приватній власності, співвласниками приміщень створено обслуговуючий кооператив «Пенза Тер Сервіс». На балансі виконавчого органу ради та у комунальній власності міста залишилася лише частка площ спільного користування, що становить 15% від загальної площі будинку. Згідно ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, − повідомили у міській раді.

Іншими словами, мерія не має повноважень вказувати приватним підприємцям, що вони мають роботи. А останні, посилаючись на відсутність коштів, відмовлялися проводити реконструкцію.

Однак міська рада таки звернулася до обслуговуючого кооперативу «Пенза Тер Сервіс» та власників приватизованих приміщень з рекомендацією здійснити комплексний ремонт фасаду будинку за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 21. Що з того вийде, поживемо – побачимо…

Джерело: Репортер

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