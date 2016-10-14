В обласному центрі п`яний водій маршрутки скоїв ДТП

Вчора, 13 жовтня, у Тернополі на вулиці Князя Острозького, сталася автопригода за участю трьох транспортних засобів.

За попередніми даними, зіткнулися два автобуси та легковий автомобіль “Деу Сенс”. У результаті зіткнення легковик опинився затиснутим між двома маршрутками. На щастя, в аварії обійшлося без потерпілих.

За попередніми даними, аварію спричинив водій маршрутки, який не встиг загальмувати, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Результат експертизи показав 1,65 проміле алкоголю у крові водія. У порушника вилучено водійське посвідчення та складено стосовно нього два протоколи – за скоєння ДТП і керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело: Номер один

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