В обласному центрі під час затримання зловмисник … з’їв фото з паспорта

Патрульні за гарячими слідами затримали крадія, який перебував у розшуку.

«Біля торговельного центру на вулиці Живова потрібна допомога поліції», – такий виклик отримали патрульні поліцейські, близько 4-ї години ранку, 19 жовтня. За лічені хвилини екіпаж прибув на місце події.

Заявник розповів інспекторам, близько 3-ї години ночі, у нього вкрали 1800 гривень. Патрульні розпитали детальний опис, ймовірного крадія і поїхали на залізничний вокзал.

За гарячими слідами патрульним вдалося розшукати підозрюваного. У той момент він вже сідав у потяг, полісмени затримали його. Під час поверхневої перевірки у 44-річного чоловіка виявили 800 гривень. Звідки у нього гроші він пояснити не зміг.

Після цього, патрульні доправили його до відділку поліції. Там виявили, що у громадянина підроблений паспорт. Чоловік дібрав момент, поскражився на погане самопочуття та потайки з’їв фотографію з документа. Однак особу вдалося встановити. Ним виявився чоловік, який перебуває в розшуку за крадіжку мобільних телефонів. Тепер ним займаються слідчі.

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