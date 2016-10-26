В обласному центрі одну із вулиць пропонують назвати на честь Богдана Гаврилишина

Одну із вулиць Тернополя назвати на честь нашого відомого земляка Богдана Гаврилишина – таку ініціативу мешканці міста обговорюють у соціальних мережах.

“Поширюю і запрошую підтримати ідею назвати вулицю в Тернополі на честь Богдана Гаврилишина. Хто має реєстрацію, зробіть петицію на сайті міськради, депутати – не відкладайте на потім.

Тернопіль має пам’ятати свого великого земляка”. – написав на своїй сторінці у Фейсбуці відомий у Тернополі блогер та підприємець Ігор Качмарський.

Його пропозицію підтримав ще один тернопільський блогер Григорій Бурбеза.

“Чудова ідея від Ігора Качмарського: назвати вулицю в Тернополі на честь нашого земляка Богдана Гаврилишина (який вчора в Києві відійшов на Вічну Ватру).

Чомусь маю впевненість, що ця ідея буде зреалізована”. – коментує Григорій Бурбеза.

Нагадаємо, уродженець Тернопільщини, відомий український, канадський та швейцарський економіст Богдан Гаврилишин відійшов у вічність вранці, 24 жовтня.

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