В обласному центрі маршрутка №36 їздитиме на Чернівецьку

Новий маршрут по вулиці Чернівецькій запрацює найближчим часом. Наразі на цій ділянці завершують ремонтні роботи.

– Місцеві мешканці неодноразово просили транспортне сполучення до цієї вулиці, – зазначив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. – До цього часу маршрут не міг бути прокладений, оскільки там була вузька проїжджа частина і не було розворотного майданчика. За розпорядженням міського голови на цій ділянці провели реконструкцію.

За словами чиновника, як тільки міське ЖКГ завершить роботи, новий маршрут вступить в дію. Вже готовий навіть розклад.

Джерело: te.20minut.ua

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