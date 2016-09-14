В обласному центрі маршрутка №36 їздитиме на Чернівецьку

14/09/2016 | Рубрика: Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

14109Новий маршрут по вулиці Чернівецькій запрацює  найближчим часом. Наразі на цій ділянці завершують ремонтні роботи.

– Місцеві мешканці неодноразово просили транспортне сполучення до цієї вулиці, – зазначив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. – До цього часу маршрут не міг бути прокладений, оскільки  там була  вузька проїжджа частина і не було розворотного майданчика. За розпорядженням міського голови на цій ділянці провели реконструкцію.

За словами чиновника, як тільки міське ЖКГ завершить роботи, новий маршрут вступить в дію. Вже готовий навіть розклад.

Джерело: te.20minut.ua

Share the post "В обласному центрі маршрутка №36 їздитиме на Чернівецьку"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 14/09/2016. Категорія: Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>