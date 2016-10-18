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В обласному центрі людям із особливими потребами допомагає “особливий” автомобіль

18/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

17003Бус, обладнаний пандусом, призначений спеціально для поїздок на реабілітацію та лікування тим, хто пересувається у візку. Ініціатори проекту – подружжя Володимира та Оксани Костишин.

Люди із особливими потребами стикаються із проблемами не лише на вулицях міста. де живуть. Часто для них є великим випробуванням навіть поїздка на реабілітацію чи обстеження. Адже відповідно обладнаного транспорту в Україні майже немає.

Вирішити таку проблему взялася родина Костишин із Тернополя. Адже про всі ці випробування вони знають як ніхто інший.

– Все почалось 11 років тому назад, коли ми особисто зіткнулись із потребою транспортування нашого новонародженого Захарчика у Київ. Після місяця лікувань у Тернополі його направляли для проходження обстеження і подальшого лікування в Київ. Тоді ми не змогли знайти зручного транспорту. Потім, вже коли ми їздили на реабілітацію, були свідками того, як багато дітей позбавлені можливості навіть пройти обстеження через елементарну відсутність пристосованого до їхніх потреб транспорту, – розповідають 20хвилин Володимир та Оксана Костишини.

В той час у них і виникла думка про проект “Веселі колеса”, який міг би не тільки допомогти людям із обмеженими можливостями, а й тим, хто таких обмежень не має, – подолати обмеженість свого серця, духовну неповносправність, неспроможність любити.

– 11 років ми мріяли, молились і працювали над реалізацією цієї ідеї. Ми ділились нею із нашими друзями і знайомими. “Зі світу по нитці…” і на сьогодні ми маємо можливість допомогти далеко не всім, але принаймні комусь. І дуже сподіваємось, що це тільки початок і цю ініціативу підтримають інші, – продовжує подружжя.

Подружжя придбало бус, і тепер допомагає тим, кому потрібно транспортувати дитину чи дорослого із особливими потребами на лікування.

– Ми їздимо по Тернополю та району. Якщо є потреба поїздки по області, то додатково узгоджуємо умови. Проект є цілком безкоштовним, однак він функціонує на основі благодійних внесків. Тож будемо вдячні всім, хто зможе підтримати його.

Довідка:

Якщо у вас є потреба у транспортуванні дитини чи дорослого із особливими потребами, телефонуйте за номером: 096-821-63-86.

Ірина Небесна, 20 хвилин

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Автор: on 18/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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