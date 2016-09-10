В обласному центрі комунальники розбили банку із ртуттю

10/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

0905Під час прибирання підвалу у будинку на бульварі Петлюри-3, працівниками ПМП «СОВР» між сміттям знайшли і викидаючи на причіп сміттєвозу, ненароком розбили банку із невідомою речовино. Як виявилося, у банці була ртуть. 

Як тільки комунальники зрозуміли, що всталося, – відразу викликали рятульваників, які ліквідували небезпеку і очистили ділянку, а також викликали поліцейських, які намагатимуться відшукати мешканця будинку, котрий зберігав небезпечну речовину у загальному підвальному приміщенні.

У Тернополі чекають експертну групу із Хмельницького, яка має визначити рівень радіації. Поки що питання загрози відкидати рано.

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Автор: on 10/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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