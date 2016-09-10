В обласному центрі комунальники розбили банку із ртуттю

Під час прибирання підвалу у будинку на бульварі Петлюри-3, працівниками ПМП «СОВР» між сміттям знайшли і викидаючи на причіп сміттєвозу, ненароком розбили банку із невідомою речовино. Як виявилося, у банці була ртуть.

Як тільки комунальники зрозуміли, що всталося, – відразу викликали рятульваників, які ліквідували небезпеку і очистили ділянку, а також викликали поліцейських, які намагатимуться відшукати мешканця будинку, котрий зберігав небезпечну речовину у загальному підвальному приміщенні.

У Тернополі чекають експертну групу із Хмельницького, яка має визначити рівень радіації. Поки що питання загрози відкидати рано.

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