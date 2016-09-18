В обласному центрі активісти влаштували екоакцію “Чистий став”

Майже половину берега ставу прибрали від сміття небайдужі терополяни.

Частина тернополян прибирала територію від готелю “Галичина”, інша – від “Циганки”. – Берег пристані, що біля RIVERPOOL, був встелений килимом з недопалків та пляшок, – каже громадський активіст Богдан Бутковський.

— Рівень води в озері впав, і через це стало видно усе сміття на дні. Навіть на тій ділянці, де раніше прибирали, ми зібрали два мішки сміття. Чого тільки не знаходили: шприци, штани, величезну неживу рибу, десь 70 см завдовжки, пляшки та навіть смітник біля дамби, який ми повернули на місце.

І як його хтось умудрився туди закинути? Він же дуже важкий. Активістам не вистачає знарядь праці, тому тернополян просять допомогти сачками, граблями та мітлами.

— Біля огорожі ставу усе позаростало травою, але оскільки коси ми не мали, рубали шаблюкою, – каже Діма Сокальський.

— Рибалю на цій пристані вже декілька днів, сміття було дуже багато, – розповідає рибалка Василь. – Добре, що поприбирали, але сміття не зникне, якщо нашим людям і далі важко буде дійти до смітника.

Прибирати планують кожної суботи. Охочі долучитися можуть звертатись за тел.: 097-987-12-43, 067-277-45-71.

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