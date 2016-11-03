В аптеки Тернополя доставили вакцину від грипу. Не зволікайте!

До Тернополя нарешті привезли вакцину від грипу. Лікарі-епідеміологи радять щеплюватися насамперед тим особам, які перебувають у групі ризику. Однак купувати вакцину треба за власний кошт. Її ціна – від двохсот гривень.

Вакцина в аптеках Тернополя є в достатній кількості. Щоб зробити щеплення, треба завчасно замовити препарат.

«Вакцина, яка надійшла до Тернополя, корейського виробництва. Вона вже є в обігу. Але перед тим, як робити щеплення, її треба попередньо замовити. Оскільки наші аптеки працюють за попередніми замовленнями. Ціна препарату – в середньому 200 гривень. Можна використовувати вакцину і для дітей від шестимісячного віку, а також для дорослих всіх вікових категорій. Перед вакцинацією треба пройти медичне обстеження, а також після процедури варто дві години провести у медичному закладі. Вакцина захищає від основних штамів грипу, які активні цього року», – розповідає завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Марія Павельєва.

Щеплюватися радять в основному особам з хронічними захворюваннями. Оскільки організм таких людей особливо вразливий до дії вірусів. Лікарі розповідають: препарат захищає від вірусів на 95% упродовж шести місяців.

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