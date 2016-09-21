В «Агропродсервісі» збудували завод з переробки сої

Керівник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський цілеспрямовано бере напрямок на зміну економічної моделі господарювання на селі. Він вважає, що нарощення експорту українського зерна є стратегічною помилкою держави. Тому тут роблять ставку на розвиток переробної промисловості, яка забезпечуватиме повний цикл аграрного виробництва. Якщо такий підхід повсюдно буде підтриманий на рівні держави, тоді Україна, на думку керівника компанії, зможе експортувати не сировину, як це робиться сьогодні, а більше готової продукції із серйозною доданою вартістю. А село, відповідно, отримає додаткові робочі місця.

Введений 15 вересня ц.р. в експлуатацію завод з переробки сої у селі Настасів Тернопільського району збудований з використанням високотехнологічного українського обладнання. Він перероблятиме більше 35 тисяч тонн сої на рік, випускатиме майже 30 тисяч тонн висококалорійної макухи – корму для тваринництва, та 3,5 тисячі тонн нерафінованої соєвої олії.

Крім уже існуючого комбікормового заводу, «Агропродсервіс» завершує відновлення Тернопільського м’ясокомбінату, а в планах на наступний рік – будівництво багатопрофільного аграрного комбінату у Козівському районі. За темпами розвитку і виробничими показниками компанія увійшла до ТОП-5 найбільших виробників свинини в Україні та ТОП-3 найкращих аграрних фірм Західної України. «Агропродсервіс» є елітгоспом з виробництва насіння зернових культур, на нього припадає п’ята частина цукрових буряків, які вирощуються на Тернопільщині.

З відкриттям заводу господарів вітали численні гості, керівники аграрних підприємств, представники влади. Серед них особливо значимо звучали слова Героя України, директора ТОВ «Україна» Підволочиського району Олега Крижовачука та отця Василя Баглея. Це – цеглина в розбудові держави, яку ми повинні робити з Божим благословенням, зазначив священик. Бо, якщо Господь не будує дому, то марні справи будівничих.

Андрій ДНІСТРЯНЕЦЬ

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