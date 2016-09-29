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Успіхи децентралізації: Шумська громада — у лідерах

29/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль,Шумськ |

290007Майже мільйон гривень, які цього року з державного бюджету отримала Шумська громада, спрямували на реконструкцію газової котельні у школі-дитсадку села Сураж. Тут здобувають освіту 196 учнів та 40 дошкільнят, в тому числі й з сіл Ходаки та Малинів. Цієї зими у класних кімнатах їм буде тепло та затишно.

Стару і неефективну систему опалення замінили на ту, що допомагає економити кошти – у навчальному закладі в старому приміщенні котельні зробили добудову, а також встановили твердопаливний котел.

– Це перший об’єкт в області, що був реконструйований за кошти субвенції державного бюджету, допомоги об’єднаним громадам. Нова котельня працюватиме на альтернативних видах палива, що дасть змогу суттєво зекономити фінансові ресурси. А також вивільнити їх для фінансування інших статей бюджету, що передбачені на наступний рік, — відзначив голова Шумської міської ради об’єднаної громади Володимир Плетюк.

У самому Шумську незабаром відкриють Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Розміщуватися він буде у частині колишнього кінотеатру «Мир». На реконструкцію та оснащення витратили понад 1,5 млн. грн.: 1 млн. 100 тис. грн. виділили з міського бюджету, 670 тис. грн. – склали кошти партнерів. ЦНАП у Шумську — це ще один результат успішного втілення на Тернопільщині проекту «Місцевий розвиток, спрямований на громаду», який підтримує Євросоюз. В подальшому цю будівлю в Шумську на вул. Івана Франка планують перетворити на «Будинок громади».

– Головна функція ЦНАПу — це максимальне спрощення спілкування громадян з державою та мінімальна комунікація людини з чиновником. ЦНАП забезпечує швидке вирішення широкого спектра адміністративних послуг, прискорення документального оформлення всіх дозвільних процесів. У районі вже функціонує один ЦНАП, що надає послуги 300-400 особам щомісяця. Відтак зі створенням ще одного можливості будуть значно розширені, — наголосив голова Шумської РДА Юрій Головатюк.

Окрім того, майже завершено реконструкції даху Шумської школи №1. Покрівля відслужила понад півстоліття і, логічно, потребувала заміни. 1 млн. 476 тис. грн. на цей об’єкт Шумська громада повністю отримала від держави. Раніше незадовільний стан покрівлі призводив до затікання дощових вод, пошкодження фасаду та непродуктивних втрат тепла.

– На сьогодні у школі навчаються 479 дітей і ще 12 дітей відвідують дошкільну групу. Після реконструкції даху навчальний заклад потребує заміни вікон та дверей, щоб зберегти в приміщенні тепло й таким чином створити у школі комфортні умови, — зазначила директор Шумської загальноосвітньої школи I-III ст. Катерина Липка.

Ремонтують і одну з центральних доріг у Шумську – вул. Енергетична. Поточні ремонти, які здійснювалися до цього, не забезпечували повноцінного відновлення дорожнього покриття. Цього року змінити ситуацію допомагає державна субвенція на розвиток громад на суму понад 4 млн. грн.

– Як бачимо, на прикладі Шумської громади реформа децентралізації справді працює і дає свій результат. Шумська громада є передовою у питаннях реалізації реформи й отримала майже 16 мільйонів гривень державної субвенції для підтримки та подальшого розвитку, – підкреслив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

Отже, виключно завдяки тому, що 36 населених пунктів вирішили об’єднатися в одну громаду – вдається вирішувати саме ті проблеми, які вважають нагальними місцеві жителі. І держава цьому максимально сприяє.

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Автор: on 29/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль, Шумськ. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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