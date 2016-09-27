“Укрзалізниця” змінила правила бронювання квитків

ПАТ “Укрзалізниця” внесла зміни до наказу щодо так званого “бронювання квитків” в результаті чого до вільного продажу переведено близько 3,9 тисяч білетів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник державної компанії “Укрзалізниця” Войцех Бальчун.

“Внесли, як і обіцяли, зміни до наказу щодо так званого “бронювання квитків”. Скасували чотири види броні. Для організованих груп пасажирів встановлено більш жорсткі умови викупу місць”, – написав він.

“До 10-ти місць у поїздах залишаємо для соціально вразливих верств населення. Мова про інвалідів I та II груп, дітей-інвалідів, інвалідів Другої світової, учасників бойових дій, у тому числі АТО”, – заявив Бальчун.

“Визначено обмежену кількість місць для державних установ та організацій. Результат: до вільного продажу переведено близько 3,9 тисяч місць щодобово”, – підсумував керівник “Укрзалізниці”.

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