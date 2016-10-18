“Укренерго” допускає планові відключення електрики

Тимчасово виконуючий обов’язки директора НЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук допускає можливість обмеження подачі електроенергії населенню взимку із-за високої вартості вугілля і газу.

Про це він сказав “Дзеркалу тижня”.

За його словами, у разі нестачі вугілля доведеться запустити газо-мазутні блоки на Запорізькій та Трипільської ТЕС і споживати більше природного газу для виробництва електроенергії на ТЕЦ. При цьому Ковальчук визнав, що електроенергія, вироблена з газу, буде досить дорого коштувати.

“Так, ціна буде набагато вище, ніж генерація на вугіллі. Але стійкість енергосистеми країни цього варто, інші варіанти обійдуться набагато дорожче. Або треба буде обмежувати споживачів. Ритмічно, без масових відключень, але все ж”, – спрогнозував глава “Укренерго”.

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