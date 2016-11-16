Українське диво – Теребовля

Місто стало одним із переможців у спецномінації конкурсу «7 чудес України: історичні міста та містечка»

Приємна звістка для мешканців нашого краю: Теребовля заслужено посіла гідне місце серед переможців акції «7 чудес України: історичні міста та містечка» у спецномінації для міст, що мають значний туристичний потенціал і зацікавленість місцевої громади у розвитку своїх населених пунктів.

Треба зазначити, що за княже місто вболівало і голосувало на сайті www.7chudes.in.ua багато краян. Отже, це наша спільна перемога. Вітаємо! Церемонія нагородження переможців акції відбулася 9 листопада у Великій лаврській дзвіниці Києво-Печерської лаври. До речі, паралельно з презентаційними прес-турами та Інтернет-голосуванням відбувалося й анкетування експертів. Переможці традиційно визначалися саме за сумою результатів Інтернет-голосування та опитування експертів (50/50). Отож, оргкомітет визначив містами-переможцями в акції «7 чудес України: історичні міста та містечка» – Бердянськ Запорізької області, Білу Церкву Київської, Галич Івано-Франківської, Диканьку Полтавської, Канів Черкаської, Ніжин Чернігівської та Хуст Закарпатської області.

Крім того, оргкомітет визначив три спецномінації для міст, що мають значний туристичний потенціал і зацікавленість місцевої громади у розвитку своїх населених пунктів. Спецномінаціями відзначено Бердичів Житомирської області, Жовкву Львівської області і Теребовлю.

– Реально переможцями цієї акції є всі 10 міст, оскільки про них усіх наступного року будуть відзняті фільми та виготовлена різноманітна поліграфічна продукція. Таким чином, інформаційна та просвітницька кампанія туристичної привабливості цих 10 міст триватиме і протягом наступного року, – зазначив голова оргкомітету Микола Томенко.

Принагідно нагадаємо, що акція «7 чудес України: історичні міста та містечка» – це вже V етап Всеукраїнської акції «7 чудес України», ініціатором і організатором якої є Фонд Миколи Томенка «Рідна країна». Під час попередніх етапів вже визначали «7 історико-архітектурних чудес України», «7 природних чудес України», «7 чудес України: замки, фортеці, палаци» та «7 чудес Києва».

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