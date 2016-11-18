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«Українська гельсінська група: історія і сучасність»

18/11/2016 | Рубрика: Історія,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля |

скачанные файлы (1)Під такою назвою з  нагоди 40-річчя від створення Української гельсінської групи Державний архів Тернопільської області спільно з історичним факультетом Тернопільського національного педуніверситету ім. В. Гнатюка та управлінням внутрішньої політики, національностей і релігії  облдержадміністрації організували і провели круглий стіл.

З вступним словом виступив директор облдержархіву кандидат історичних наук Федір Полянський. Він зокрема, зазначив, що в експозиціях виставки є матеріали про тернополян Левка Горохівського, Миколу Горбаля і Степана Сапеляка, що брали участь у правозахисному русі у радянський час. Науковими напрацюваннями поділились магістранти історичного факультету Назар Лис з темою  «Українська гельсінська група крізь призму біографій батьків-засновників», Роман Пирожишин – «Основні віхи діяльності УГГ», Ганна Леськів – «Ідеологія УГГ», Володимир Козюпа – «Вячеслав Чорновіл і реорганізація УГГ» під керівництвом кандидатата історичних наук, доцента ТНПУ ім. В.Гнатюка  Ярослава Сека.

Продовжили засідання круглого столу живі легенди тих буремних подій, ініціатори створення Тернопільської філії Української Гельсінської Спілки: Володимир Скакун, Василь Турецький, Роман Сидяга, Петро Маленький, Петро Атаманчук. Ними було обдаровано облдержархів та історичний факультет книгами Левка Горохівського «На зламі епох».

Загалом, доповідачі відмітили, що Українська гельсінська група – це була  унікальна організація на тлі всього дисидентського руху. Її унікальність ще і в тому, що ця організація діяла легальним чином – як легальна антирадянська організація, а також в тому, що її члени, як формальні, так і неформальні, зуміли вплести боротьбу за незалежність України в широкий світовий контекст боротьби за права людини. УГГ, попри те, що стала об’єктом жорстоких репресій, зуміла стати основою для наступного етапу українського визвольного руху – національно-демократичного руху кінця 1980-их – початку 90-их, коли трансформувалася в Українську Гельсінську Спілку, а та, в свою чергу, – в одну з перших політичних партій, Українську Республіканську партію. Через це значимість цієї події, яка сталася 40 років тому, переоцінити дуже важко.

У рамках круглого столу  «Українська гельсінська група: історія і сучасність» відкрито документальну виставку «Право на захист», а Володимир Ханас  презентував поштову марку «УГГ-40».

 

 

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Автор: on 18/11/2016. Категорія: Історія, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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