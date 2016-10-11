Українка здобула “золото” і “срібло” на етапі Кубка Світу

Українка Дарина Зевіна здобула дві перемоги на етапі Кубка Світу з плавання.

Українка Зевіна знову “втекла” від найсильнішої плавчині світу. За доброю традицією Дарина складала гідну конкуренцію лідерці загального заліку угорці Хоссу на двохсотметровій дистанції на спині.

На етапі Кубка Світу в Досі суперниці зберігали інтригу до останніх метрів дистанції. І зрештою українка випередила лідерку Кубка Світу лише на 0,23 секунди.

Ще одну дуель Зевіна із Хоссу влаштували на дистанції п’ятдесят метрів на спині. Тут українці уже довелось задовольнитись “сріблом”.

Джерело: 24tv.ua

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