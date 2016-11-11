Ухвалили зміни до бюджету і реорганізували аптеки

На сесії Тернопільської обласної ради 4 листопада депутати розглянули та підтримали низку важливих питань. Серед них – і зміни до бюджету, і план формування територіальних громад, і реорганізація комунальних аптек.

Перед початком роботи до депутатів звернулися представники громадськості, виступив також настоятель Свято-Троїцького духовного центру на честь князя Данила Галицького отець Анатолій Зінкевич. За дорученням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета отець вручив медалі “За жертовність і любов до України”. Отримали відзнаки волонтери, активісти, а також депутати обласної ради, серед них – перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний, заступник голови Любомир Крупа та Михайло Тимошик.

Депутати підтримали кілька звернень до керівництва країни, зокрема, щодо передачі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Санаторій «Збруч» у смт Гусятин з державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області; щодо невідкладних заходів зі стабілізації соціально-економічної ситуації щодо неприпустимості прийняття змін до Бюджетного кодексу України в частині передачі з Державного бюджету України на місцеві бюджети повноважень щодо утримання приміщень загальноосвітніх навчальних закладів та їх технічного персоналу, оплати комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я.

Одним із ключових стало питання внесення змін до обласного бюджету, які затвердили депутати. Йдеться про кошти, спрямовані на погашення заборгованості професійно-технічним закладам області, на придбання шкільного автобусу, проведення на Тернопільщині виборів тощо.

Депутати підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин» мешканцю міста Тернополя Ярославу Баранцю та два клопотання: щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Володимира Заліщука та нагородження Грамотою Верховної Ради України Михайла Піня.

На сесії також заслухали інформацію Тернопільської ОДА про хід реалізації в області положень Закону України “Про добровільне об`єднання територіальних громад”. Після тривалого обговорення та дискусій, депутати внесли та схвалили низку змін до Перспективного плану формування територій громад Тернопільської області, включивши у документ ще 10 громад. Вже в грудні об’єднання проведуть перші вибори.

Депутати прийняли рішення про реорганізацію комунального підприємства облради “Аптекоуправління” шляхом його приєднання до Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання на правах структурного підрозділу без збереження статусу юридичної особи. Окрім того, сесія підтримала рішення про вихід аптечних закладів, що є об’єктами спільної власності громад, зі складу засновників обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання. Попри це, усі комунальні аптеки залишаються самостійними юридичними особами.

На сесії також розглядалися господарські питання, депутатські звернення та запити.

Андрій ВЕРБІЦЬКИЙ

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