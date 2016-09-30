У Збаражі намагаються боротися з вантажівками цукрозаводу, з яких виливаються отруйні речовини

У Збаражі назріває чергова катастрофа. Через фури, які везуть через місто невіджатий буряковий жом, дорогами стікають ріки води, а місцеві мешканці скаржаться, що не мають чим дихати.

«Збаразький цукровий завод або не має апарату для віджимання жому, або ж економить на цій процедурі. Адже вже декілька днів збаражани скаржаться на фури, які везуть жом та залишають за собою ріки води. Такі відходи є токсичними, вони руйнують дорожнє полотно та шкодять людям», – розповів секретар Збаразької міської ради Роман Напованець.

Аби уникнути проблеми вже другий день на в’їзді до міста чергують депутати міськради та правоохоронці. Вони не пускають машини із жомом у Збараж.

«Ми проводимо лише роз’яснюючі роботи з водіями. Адже аби доказати, що з фури тече не вода, а відходи від жому – потрібно залучати екологів. Ті, в свою чергу, повинні робити експертизу. Тобто процес довготривалий. Тому ми залучившись підтримкою правоохоронців проводимо роз’яснюючі роботи з водіями. Розповідаємо, якщо б їх затримали з подібною ситуацією на європейських дорогах – сума штрафу була б величезною», – продовжує пан Роман.

Активісти просять водії рухатися об’їзними дорогами. Адже з цукрового заводу виїжджають не лише машини з невіджатим жомом, але й великогабаритні автівки, які також псують дорожнє полотно.

«Варто зазначити, що всі водії реагують на наші зауваження, розвертаються і їдуть на об’їзді дороги. Але вони польові. Тобто через декілька днів відходи від жому перетворять їх у болото.

Деякі водії навпаки, чекають 4-5 год біля заводу поки стече вода, а потім їдуть. Але є й такі, які знайшли спосіб так законсервувати машину, щоб з неї не витікала вода.

Також ми продовжуємо боротися з великогабаритними фурами, які їздять через місто. Нажаль у Збаражі немає спеціалізованої ваги для зважування великогабаритних фур. Ми неодноразово просили її в області. Проте нам її не виділяють. Найближчим часом плануємо закупити таку самостійно, адже не можемо щорічно виділяти кошти на ремонт одних і тих самих доріг», – підсумував Роман Напованець.

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