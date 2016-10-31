У Тернополі згорів потяг

Вчора, 30 жовтня сталася пожежа на території вагонного депо на вулиці Татарській.

Про це повідомляє прес-служба рятувальників.

Встановлено, що близько 6 години ранку, на 3-ій ремонтній колії «Мотор-вагонного депо Тернопіль», виникла пожежа дизельного мотор–вагону, що готувався до проведення ремонтних робіт.

Площа пожежі – 50 м. кв. Вщент згорів салон пасажирського вагону, задній перехідний тамбур та пошкоджено передній перехідний тамбур.

На гасіння пожежі залучили 5 одиниць пожежної техніки, 24 рятувальники та пожежний поїзд.

О 06:06 пожежу локалізували, а 06:22 повністю ліквідували. На місці події загиблих та травмованих не виявлено. Причина виникнення пожежі – встановлюється.

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