У Тернополі затримали поціновувачку косметики відомих фірм

Факт крадіжки інкримінують тернопільські правоохоронці 30-річній мешканці обласного центру. Жінка викрадала з торгового центру недешеву косметику та парфуми.

Про злочин поліцейських повідомляли працівники закладу. З полиць маркету зникли одного дня дві коробки елітних парфумів, а вже через декілька днів зловмисниця повернулася аби розжитися на туш та біжутерію.

Камери відеоспостереження зафіксували, як незнайома жінка тягне з полиці товар. Працівники поліції розшукали любительку дармової косметики та парфумерії. Тернополянка потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Косметику злодійка виносила для власних потреб. Тепер доведеться відповідати за скоєне.

Відомості про події внесено до ЄРДР згідно статі 185 ККУ – крадіжка. Тривають слідчі дії.

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