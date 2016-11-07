Через несправність банкомата тернополянин втратив 2,5 тис грн

Дві з половиною тисячі гривень вкрали в тернополянина біля банкомату. Готівку поцупила луганчанка, яка опинилася потрібному місці в потрібний час.

До поліції із заявою звернувся 60-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив про те, що його грошима, які він знімав у банкоматі «Ощадбанку», що на Майдані Волі, заволоділа невідома особа. Про це він дізнався вже у фінансовій установі, куди пішов скаржитися на погану роботу банкомата.

– Зі слів потерпілого, він довго чекав, поки банкомат видасть йому вказану суму готівкою, але апарат чи то зламався, чи ще з якихось причин грошей не видавав, – повідомляють в ГУ НП в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, в той час, коли чоловік пішов до банку, аби з’ясувати у чому справа, до банкомата підійшла жінка, і саме в цей момент операцію з видачі готівки машина таки виконала. Жінка, а це – жителька Луганської області , довго не вагаючись, забрала чужі дві з половиною тисячі гривень і пішла геть.

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