У Тернополі встановлять новий національний рекорд!

Цього разу – найквітучіший та найкрасивіший. В рамках фестивалю “МІСТО СОНЦЯ”!
Асоціація флористів України у співпраці з «ФітоАрт-студією» та туристичним оператором «ОКСАМИТ-КЛ» виступили ініціаторами проведення 1-2 жовтня 2016
року у Тернополі IV Національного фестивалю флористичних об’єктів «МІСТО СОНЦЯ», який присвячений одному з найбільш неординарних і екологічних
напрямків в ландшафтному дизайні у стилі Ленд-Арту. Ленд-Арт – це мистецтво інтеграції об’єктів в існуючий ландшафт. Об’єкти Ленд-Арт – це образи, незвичайні фігури, абстракції, створені виключно з природних
матеріалів: корчів, гілок, листя, моху, кори. Цей напрямок розвинений в усьому світі, де об’єкти Ленд-Арт створюються зі стовбурів і гілок дерев, які були зламані вітром, таким чином, вдихаючи друге життя в природні елементи, які втратили своє природне призначення.
В Україні Ленд-Арт тільки набирає силу своєї виразності. Цілі проведення фестивалю: підвищення рівня екологічної культури, популяризація напрямку – флористичні об’єкти в ландшафті міста, в нових тенденцій в дизайні, виявлення нових талановитих імен, демонстрація учасниками фестивалю вміння дбайливо і творчо працювати з природними матеріалами і існуючим ландшафтом, пропаганда екологічного підходу до способу життя.
Учасники фестивалю: флористи, фахівці в галузі ландшафтного мистецтва, скульптори, декоратори, художники.
Фестиваль – це перші спроби привнести творчість, нестандартне, образне і сміливе бачення в індустрію існуючого ландшафтного дизайну. В рамках фестивалю відбудеться виставка робіт учасників фестивалю. В рамках фестивалю планується встановлення національного рекорду України «Найбільша книга з квітів». Цей соціальний проект приуроченим до Українського Дня вчителя, який відзначається 2 жовтня: флористичний об’єкт «Квіткова книга» – подарунок вчителям України від усіх флористів України.
Програма на 1 жовтня
13:00 – відкриття фестивалю і презентація рекорду України «Найбільша книга з квітів», присвячена до Дня вчителя. У виготовленні цього флористичного об’єкту, будуть брати участь студенти ТВПУ сфери послуг і туризму. Оголошення результатів конкурсу на кращу осінню композицію. Нагородження учасників фестивалю. 13:00-16:00 – проведення безкоштовних майстер класів:
– виготовлення святкових свічок;
– бульбашкова феєрія;
– виготовлення іграшок з кукурудзяного листя;
– виготовлення листівок.
Програма на 2 жовтня:
13:00-15:00 – проведення безкоштовний майстер класів:
– виготовлення іграшок з кукурудзяного листя;
– виготовлення листівок;
– карвінг
14:00 – проведення аукціону з продажу одного із флористичних об’єктів.
Всі заходи 1-2 жовтня відбуватимуться на набережній Тернопільського ставу.
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