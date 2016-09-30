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У Тернополі встановлять новий національний рекорд!

30/09/2016 | Рубрика: Новини |

сонце[1]Цього разу – найквітучіший та найкрасивіший. В рамках фестивалю “МІСТО СОНЦЯ”!

Асоціація флористів України у співпраці з «ФітоАрт-студією» та туристичним оператором «ОКСАМИТ-КЛ» виступили ініціаторами проведення 1-2 жовтня 2016

року у Тернополі IV Національного фестивалю флористичних об’єктів «МІСТО СОНЦЯ», який присвячений одному з найбільш неординарних і екологічних

напрямків в ландшафтному дизайні у стилі Ленд-Арту. Ленд-Арт – це мистецтво інтеграції об’єктів в існуючий ландшафт. Об’єкти Ленд-Арт – це образи, незвичайні фігури, абстракції, створені виключно з природних

матеріалів: корчів, гілок, листя, моху, кори. Цей напрямок розвинений в усьому світі, де об’єкти Ленд-Арт створюються зі стовбурів і гілок дерев, які були зламані вітром, таким чином, вдихаючи друге життя в природні елементи, які втратили своє природне призначення.

В Україні Ленд-Арт тільки набирає силу своєї виразності. Цілі проведення фестивалю: підвищення рівня екологічної культури, популяризація напрямку – флористичні об’єкти в ландшафті міста, в нових тенденцій в дизайні, виявлення нових талановитих імен, демонстрація учасниками фестивалю вміння дбайливо і творчо працювати з природними матеріалами і існуючим ландшафтом, пропаганда екологічного підходу до способу життя.

Учасники фестивалю: флористи, фахівці в галузі ландшафтного мистецтва, скульптори, декоратори, художники.

Фестиваль – це перші спроби привнести творчість, нестандартне, образне і сміливе бачення в індустрію існуючого ландшафтного дизайну. В рамках фестивалю відбудеться виставка робіт учасників фестивалю. В рамках фестивалю планується встановлення національного рекорду України «Найбільша книга з квітів». Цей соціальний проект приуроченим до Українського Дня вчителя, який відзначається 2 жовтня: флористичний об’єкт «Квіткова книга» – подарунок вчителям України від усіх флористів України.

Програма на 1 жовтня

13:00 – відкриття фестивалю і презентація рекорду України «Найбільша книга з квітів», присвячена до Дня вчителя. У виготовленні цього флористичного об’єкту, будуть брати участь студенти ТВПУ сфери послуг і туризму. Оголошення результатів конкурсу на кращу осінню композицію. Нагородження учасників фестивалю. 13:00-16:00 – проведення безкоштовних майстер класів:

– виготовлення святкових свічок;

– бульбашкова феєрія;

– виготовлення іграшок з кукурудзяного листя;

– виготовлення листівок.

Програма на 2 жовтня:

13:00-15:00 – проведення безкоштовний майстер класів:

– виготовлення іграшок з кукурудзяного листя;

– виготовлення листівок;

– карвінг

14:00 – проведення аукціону з продажу одного із флористичних об’єктів.

Всі заходи 1-2 жовтня відбуватимуться на набережній Тернопільського ставу.

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Автор: on 30/09/2016. Категорія: Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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