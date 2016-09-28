У Тернополі відгамселили юнака, який зробив зауваження за російську мову

В обласному центрі напали на тернополянина, який зробив зауваження за російську мову. Про це повідомили у прес-службі поліції. Побив хлопця житель з Маріуполя та житель Кутківець. Обоє були п’яними.

– Будучи у стані алкогольного сп‘яніння, житель Маріуполя та його знайомий – мешканець Кутківець вчинили напад на тернополянина. А все через те, що останній, почувши як приїжджий «рускомовить», зробив йому зауваження, – розповів начальник відділу кримінальної поліції Тернопільщини Михайло Шмиглик.

Хлопця спочатку відлупцювали, відтак привласнили 300 гривень, мобільний телефон та рюкзак з особистими речами. Згодом, мобільний здали у ломбард, а гроші пропили.

Нині зловмисники знаходяться під слідством.

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