У Тернополі вбили 80-річного чоловіка

Повідомлення про ймовірну насильницьку смерть мешканця обласного центру надійшло 13 вересня до правоохоронців від медиків бригади швидкої допомоги. Працівники поліції одразу виїхали на місце події.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що в квартирі будинку на вулиці Миру родичі виявили мертвим 80-річного тернополянина. Численні гематоми на тілі свідчили, що чоловіка забили до смерті, що згодом підтвердили судмедексперти. Медики констатували – пенсіонер помер від масивної внутрішньо-тканинної кровотечі спричиненої численними гематомами на тілі.

За фактом злочину відкрите кримінальне провадження згідно статті 115 ККУ– умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини кримінального правопорушення та розшукують підозрюваного.

Джерело: сектор комунікації ГУНП Тернопільської області