У Тернополі вбили 80-річного чоловіка

15/09/2016 | Рубрика: Кримінал,Новини,Тернопілля,Тернопіль |

На “Дружбі” в Тернополі вбили пенсіонера

Повідомлення про ймовірну насильницьку смерть мешканця обласного центру надійшло 13 вересня до правоохоронців від медиків бригади швидкої допомоги.  Працівники поліції одразу виїхали на місце події.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що в квартирі будинку на вулиці Миру родичі виявили мертвим 80-річного тернополянина. Численні гематоми на тілі свідчили, що чоловіка забили до смерті, що згодом підтвердили судмедексперти.  Медики констатували –  пенсіонер помер від масивної внутрішньо-тканинної кровотечі спричиненої численними гематомами на тілі.

За фактом злочину відкрите кримінальне провадження згідно статті 115 ККУ– умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини кримінального правопорушення  та розшукують підозрюваного.

Джерело: сектор комунікації ГУНП Тернопільської області

Share the post "У Тернополі вбили 80-річного чоловіка"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 15/09/2016. Категорія: Кримінал, Новини, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>