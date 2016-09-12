У Тернополі стартує освітній проект «Школа волонтера»

Відкритий освітній майданчик для тих, хто прагне розвиватися та підвищувати свій особистісний потенціал – проект «Школа волонтера» розпочинає реєстрацію учасників. Ця Програма спрямована на активну студентську молодь, яка зацікавлена в набутті практичного досвіду та нових знань шляхом неформального навчання та реалізації соціальних проектів.

Програма передбачає проведення занять протягом жовтня-листопада та реалізацію власних соціальних проектів протягом грудня – червня. Після закінчення Школи видається сертифікат та особиста книжка волонтера.

Для участі у «Школі волонтера» необхідно заповнити анкету за посиланням http://bit.ly/2c0jPXg.

Кінцевий термін реєстрації – 30 вересня.

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