У Тернополі стартує освітній проект «Школа волонтера»

12/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Афіша,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

0908Відкритий освітній майданчик для тих, хто прагне розвиватися та підвищувати свій особистісний потенціал – проект «Школа волонтера» розпочинає реєстрацію учасників. Ця Програма спрямована на активну студентську молодь, яка зацікавлена в набутті практичного досвіду та нових знань шляхом неформального навчання та реалізації соціальних проектів.

Програма передбачає проведення занять протягом жовтня-листопада та реалізацію власних соціальних проектів протягом грудня – червня. Після закінчення Школи видається сертифікат та особиста книжка волонтера.

Для участі у «Школі волонтера» необхідно заповнити анкету за посиланням http://bit.ly/2c0jPXg.

Кінцевий термін реєстрації – 30 вересня.

Share the post "У Тернополі стартує освітній проект «Школа волонтера»"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 12/09/2016. Категорія: Аналітика, Афіша, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>