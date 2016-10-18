У Тернополі посадять екзоти

У четвер 20 жовтня 2016 року о 12.30 год. у парку та сквері ім. Т.Шевченка відбудеться акція озеленення Тернополя, в рамках Концепції комплексного озеленення міста, під гаслом «Висади екзоту». Загалом у цей день у місті заплановано висадити 64 екзотичних дерева.

У сквері ім. Т.Шевченка буде висаджено 13 кленів червонолистих виду «Крімсон Кінг» та три саджанці дерев породи катальпа бігнонієвидна. Наразі у сквері зростають породи дерев із розмаїтою кольоровою гамою зелених відтінків, а висадження кленів значно підсилить існуючий зелений покрив бордовими та червоними барвами.

У парку ім. Т.Шевченка будуть зростати 11 червонолистих кленів «Крімсон Кінг» та 37 саджанців дерев породи катальпа бігнонієвидна. Рішення щодо видового складу посадкового матеріалу прийнято для підсилення попередньої акції, що проходила під гаслом «Герої не вмирають», в рамках якої у 2015р. на зеленій зоні біля хреста висаджено тюльпанові дерева.

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