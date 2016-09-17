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У Тернополі поїдатимуть кавуни на швидкість

17/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Афіша,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1721Сезон кавунів у розпалі. Експерти кажуть, що кавун найсмачніший у вересні. Тернополяни на вихідних зможуть наїстися кавунів досхочу. В обласному центрі проводитимуть змагання на швидкість поїдання великих ягід.

Змагання на швидкість кавунів проводитимуть у неділю 18 вересня на стадіоні школи №9 (Макаренка, 1а). Жителям обласного центру та гостям міста радять не пропустити цю подію.

«Такого у нашому місті ще не було. Це має бути справжнє кавунове свято. У програмі: командне поїдання кавуна на швидкість, дитяча олімпіада. А родзинкою свята має стати вибух велетенського кавуна. На цьому святі тернополяни зможуть провести час весело і корисно. Оскільки кавун – це дуже корисно», – розповідає співорганізатор заходу Андрій Білогірський.

До речі, участь у змаганні з поїдання кавуна безкоштовна. Організатори сподіваються, що на свято прийде багато дітей.

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Автор: on 17/09/2016. Категорія: Аналітика, Афіша, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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