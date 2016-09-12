У Тернополі патрульні затримали групу неповнолітніх наркоманів

Полісмени виявили 4-ох невідомих осіб з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, у будівлі закинутої школи в Кутківцях.

Це трапилося по обіді, 9 вересня. Патрульні встановили дані осіб. Двоє з них виявилися неповнолітніми. Інспектори зателефонували їхнім батькам. Також викликали слідчо-оперативну групу. При огляді решти кімнат, полісмени виявили ще один згорток з невідомою сумішшю.

Зараз цією справою займаються слідчі

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