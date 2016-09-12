У Тернополі патрульні затримали групу неповнолітніх наркоманів

12/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Народний кореспондент,Новини,Тернопілля,Тернопіль |

1220Полісмени виявили 4-ох невідомих осіб з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, у будівлі закинутої школи в Кутківцях.

Це трапилося по обіді, 9 вересня. Патрульні встановили дані осіб. Двоє з них виявилися неповнолітніми. Інспектори зателефонували їхнім батькам. Також викликали слідчо-оперативну групу. При огляді решти кімнат, полісмени виявили ще один згорток з невідомою сумішшю.

Зараз цією справою займаються слідчі

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Автор: on 12/09/2016. Категорія: Аналітика, Народний кореспондент, Новини, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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