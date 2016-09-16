У Тернополі обрали нового-старого директора драмтеатру

Відбулося друге засідання конкурсної комісії щодо заміщення вакантної посади директора – художнього керівника комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка».

За посаду керівника драмтеатру боролися троє претендентів: Григорій Шергей, Борис Репка та Степан Кондира.

За результатами таємного голосування п’ятеро членів комісії віддали свої голоси за Бориса Репку, четверо – за Григорія Шергея, Степан Кондира не отримав жодного голосу.

Нагадаємо, перший етап конкурсу на заміщення посади директора – художнього керівника, який провели ще у липні, виявився безрезультатним: вісім членів комісії проголосували порівну – четверо за Репку, четверо – за Шергея.

Цього разу члени комісії вирішили довести справу до кінця. Відтак дискусії тривали більше трьох годин. Конкурс був напруженим та емоційним. А конкурсанти, члени комісії і присутні в залі у своїх виступах неодноразово звертали увагу на те, що необхідно дослухатися до бажання колективу драмтеатру, який на посаді директора бачить Бориса Репку.

На початку конкурсу пропонували його призупинити або перенести. Представники громадської ради при ТОДА посилалися на те, що триває робота тимчасової комісії стосовно попередніх подібних конкурсів, тож з юридичної точки зору доцільно наразі конкурс призупинити. А волонтер Алла Борисенко заявила про корумпованість конкурсу й реальну загрозу життю членів конкурсної комісії, мовляв, напередодні вони звернулися до неї зі скаргою на те, що їм погрожували. Утім, комісія вирішила продовжити роботу і після трьохгодинних слухань претендентів на посаду, запитань і обговорень ухвалила рішення: рекомендувати голові обласної ради призначити директором – художнім керівником Тернопільського драмтеатру нинішнього виконуючого обов’язки директора Бориса Репку. Підписати з ним контракт в обласній раді мають до 27 вересня.

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