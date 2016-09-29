У Тернополі на ремонт майданчика, що біля обласного театру актора і ляльки, виділили 260 000 гривень

В обласному центрі нарешті взялися за багатостраждальне подвір’я перед академічним обласним театром актора і ляльки, що на вул. Січових Стрільців. З міського бюджету на ремонт цієї ділянки виділили чималі кошти.

Про це на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» повідомив депутат Тернопільської міської ради Юрій Штопко.

«Для маленьких тернополян і їх батьків проводиться капітальний ремонт площадки перед театром актора і ляльки. Виділено 260 000 гривень», – пише депутат.

За його словами, якщо залишаться кошти, то «пощастить» і обласній філармонії – там хочуть облаштувати новий тротуар. Та все залежатиме від того, чи вистачить для цього грошей, бо їх, як завжди, чомусь катастрофічно бракує.

Shortlink:

Loading...