У Тернополі на ремонт майданчика, що біля обласного театру актора і ляльки, виділили 260 000 гривень

В обласному центрі нарешті взялися за багатостраждальне подвір’я перед академічним обласним театром актора і ляльки, що на вул. Січових Стрільців. З міського бюджету на ремонт цієї ділянки виділили чималі кошти.
Про це на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» повідомив депутат Тернопільської міської ради Юрій Штопко.
«Для маленьких тернополян і їх батьків проводиться капітальний ремонт площадки перед театром актора і ляльки. Виділено 260 000 гривень», – пише депутат.
За його словами, якщо залишаться кошти, то «пощастить» і обласній філармонії – там хочуть облаштувати новий тротуар. Та все залежатиме від того, чи вистачить для цього грошей, бо їх, як завжди, чомусь катастрофічно бракує.
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