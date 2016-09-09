У Тернополі на «Дружбі» вантажівка насмерть збила дитину

Смертельна аварія трапилась перед обідом 8 вересня в обласному цетрі на вул. Мазепи. Під колесами вантажівки загинув 4-річний хлопчик.

– За словами очевидців, хлопчик був з мамою, а потім раптово вибіг на проїжджу частину, – коментують в прес-службі патрульної поліції Тернополя. – І потрапив під задні колеса вантажівки ЗІЛ. Дитина загинула на місці.

За словами очевидця, мама хлопчика купувала овочі біля дороги. Хлопчик раптом вибіг на дорогу, пішохідний перехід був далі. Чоловік каже, що мама підбігла не одразу, адже не розуміла, що сталось.

– Я продаю біля дороги, – розповідає ще одна очевидиця Раїса Миколаївна. – Чоловік з другого боку дороги почав кричати “Зупинися!”, і ми почули сильний удар. Хлопчик перебігав дорогу, а вантажівка наїхала на нього заднім колесом. Шофер його не бачив, їхав повільно. І все, дивлюсь – дитина лежить. А це ще й моєї знайомої дитина, її родичка тут неподалік працює. Шкода хлопчика, я сама дитину похоронила, цитує слова жінки сайт “20 хвилин“.

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