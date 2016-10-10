В обласному центрі хуліган накинувся на поліцейського

8 жовтня правоохоронці доставили мешканця Бучацького району у Тернопільський відділ поліції для складання протоколу за адмінпорушення (розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях). Все могло б закінчитись штрафом, але хуліган накинувся на поліцейського.

За інформацією сайту Тернополяни, хуліган, знаходячись на території відділу поліції, він умисно каменем пошкодив капот службового автомобіля правоохоронців та наніс удар кулаком в обличчя інспектору поліції.

Останньому в травмпункті поставив діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, розсічення нижньої губи. Йому видано направлення на проходження судово-медичної експертизи. Триває слідство.

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