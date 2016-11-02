У Тернополі хочуть продати колишній «закритий» завод

Регіональне відділення Фонду Державного майна по Тернопільській області оголосило конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».

До продажу пропонується 96,129% статутного капіталу товариства. Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн. Початкова ціна пакета акцій товариства – 120 000 000,00 грн. Крок торгів – 1 200 000,00 грн.

Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» буде проведено 15 грудня 2016 року об 11.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 2-й поверх, зал засідань.

Покупець зобов’язаний забезпечити: збереження основних видів економічної діяльності товариства, освоєння виробництва нових видів продукції, у тому числі для потреб національної безпеки і оборони; здійснення заходів з технологічного переозброєння та модернізації, недопущення утворення простроченої заборгованості із заробітної плати; недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця.

Потенційним покупцям необхідно до 30 листопада 2016 року письмово звернутись до регіонального відділення та укласти з ним договір про конфіденційність.

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