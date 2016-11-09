У Тернопільському відділі поліції новий начальник

Чергові кадрові зміни відбулися у Тернопільському відділі поліції. Відповідно до наказу начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, тимчасово виконувати обов’язки керівника міського відділу поліції буде підполковник поліції Сергій Гаврилюк.

Новопризначений керівник працює в органах внутрішніх справ близько двадцяти років. Сергій Гаврилюк закінчив Одеський інститут внутрішніх справ.

Свою роботу в правоохоронних органах розпочав з посади оперуповноваженого карного розшуку Лінійного відділу на станції «Тернопіль» Управління МВС України на Львівській залізниці.

З 2000 року працював на керівних посадах Лінійного відділу міліції та підрозділах УМВС України в Тернопільській області. З липня 2015 року очолював Бучацьке відділення поліції.

Представляючи начальника поліції Олександр Богомол наголосив, що очікує від підлеглих покращання роботи за усіма напрямками оперативної діяльності та забезпечення публічного порядку.

– Хочу якнайшвидше почути прпозиції щодо налагодження ефективної роботи усього відділу поліції. Передумов для якісної та активної праці достатньо, необхідно лише працювати чесно, якісно і професійно, – зазначив очільник Нацполіції Тернопільщини.

Сергій Гаврилюк заявив, що роботу поліцейських у першу чергу оцінюватимуть мешканці міста, тому він якнайшвидше приступить до вирішення проблемних питань у роботі міського відділу та налагодження співпраці з іншими правоохоронними підрозділами та органами місцевої влади.

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