У Тернопіль приїхали зірки світового футболу з Іспанії

У рамках проекту «Зірковий путівник», який започаткувала громадська організація «Фундація зірок світового футболу «Діти», до Тернополя приїхали зірки світового футболу – екс-гравець ФК «Реал-Мадрид» Давид Аганзо та генеральний секретар Асоціації футболістів Іспанії Хесус Барбаділла. В рамках візиту, 5 листопада, у міській раді відбулася спільна прес-конференція міського голови Тернополя Сергія Надала та зіркових гостей.

Футболісти розповіли, що метою їхнього візиту є залучення іспанських спонсорів для розвитку спортивної інфраструктури Тернополя, а також відбір юних футболістів, які з навчальним візитом зможуть відвідати Іспанію.

В свою чергу очільник міста зауважив, що футбол у Тернополі є одним з найбільш масових видів спорту, а розвиток спорту є одним з пріоритетів мерії.

«Багато дітей займається у дитячо-юнацьких спортивних школах, багато дітей займається аматорським футболом. Саме тому ми намагаємось кожного року створювати нові спортивні майданчики та нові футбольні поля. Створена футбольна піраміда, яка стимулює дітей займатися футболом професійно. Наймолодші діти займаються в ДЮСШ, далі у спортивних класах та ліцеях і вершиною піраміди є участь у ФК «Тернопіль», – зауважив Сергій Надал. – Ми вдячні громадським організаціям, які опікуються дітьми, що займаються футболом аматорським. Ваша допомога є важливою для розвитку цього виду спорту. Громадська організація «Фундація зірок світового футболу «Діти» запропонувала створити у нашому місті футбольну академію, ми підтримуємо цю ідею та будемо всіляко сприяти, щоб така академія існувала в Тернополі».http://www.rada.te.ua/