У Теребовлі підприємство забруднювало навколишнє середовище

Підприємство, яке виробляє пінопласт, отруювало повітря. Це встановила Держекоінспекція.

Як повідомляють у прес-службі відомства, у травні поточного року інспекція провела планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ “Феро – Пласт”. Було встановлено факт порушення природоохоронних норм, а саме перевищення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Зокрема, підприємство, всупереч наявному дозволу на викиди, експлуатувало три твердопаливні котли замість передбачених двох, а також установку для спінення пінополістиролу. Означенні джерела викидів не були відображені у дозволі, що в свою чергу призвело до збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин.

За результатами виявлених порушень інспектори ДЕІ видали підприємству припис про усунення виявлених недоліків. Крім цього, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.ст.60, 48, 82-1 та ч.1 ст.78 КУпАП та винесено постанову про адміністративне стягнення. Підприємство сплатило штраф добровільно.

Поряд з тим, внаслідок проведеної у вересні 2016 року перевірки виконання раніше винесених приписів, ДЕІ встановлено окремі покращення роботи вказаного суб’єкта господарювання. Однак, поряд із позитивною динамікою роботи, повторно зафіксовано ряд порушень екологічних норм, за невиконання яких на даний момент проводиться нарахування збитків.

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