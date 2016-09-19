У школах і дитсадках заборонять благодійні внески?

Заборонити готівкові внески у загальноосвітніх школах і дитсадках – таку петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів України. Батьки учнів звернулися до Уряду з проханням скасувати будь-який збір готівки на території навчально-виховних закладів, – пише За Збручем.

Мама одинадцятикласниці Ірина Когут розповідає, що упродовж усіх років навчання доньки доводилося не раз здавати гроші на різні потреби школи. Жінка з вимогами петиції цілком згодна.

«Було б дуже добре, щоб наша влада звернула увагу на це питання. Бо моя дитина постійно просить гроші на якісь потреби в школі: то ремонт, то нова дошка або нові штори. Я вже не говорю про дні народження та різні свята. Думаю, школа має сама забезпечувати свої потреби».

Автори петиції вимагають, щоб про використання спонсорських коштів був опублікований звіт на сайті навчального закладу. Також у петиції йдеться про те, щоб скасувати добровільно-примусовий збір коштів. Однак петиція не виключає повністю добровільної спонсорської допомоги навчальним закладам.

В управлінні освіти і науки ОДА стверджують, що усі школи краю матеріально забезпечені, а відтак не потребують батьківських коштів. Чи здавати гроші на додаткові посібники для дітей, батьки мають вирішити самостійно.

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