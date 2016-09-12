У селах зникає вода, а у Сенькові пересохли всі криниці

Майже два тижні тому у всіх 52-х криницях сеньківчан зникла вода. Як розповів Іван Рябий, сільський голова Задарівської сільської ради, на території якої розташоване село Сеньків, такого не пам’ятають навіть старожили.

Колись тут ще за часів колгоспів намагалися добратися до води, пробили три свердловини протяжністю глибиною до 140 метрів, але безрезультатно. Однак так звані «підшкірні» води у місцевих криницях були завжди, окрім нинішнього спекотного року.

Дещо краща, але також проблемна ситуація і в сусідньому селі Задарів. Тут обезводнені 50% колодязів. Проте організували роботу чотирьох бригад майстрів, які чистять криниці, поглиблюють їх. Люди не шкодують на це власних заощаджень, однак хвилюються, чи дасть це результат, адже природа не поспішає обдаровувати дощами.

Також тут, у Задарові, діє одна з трьох свердловин, глибина якої 80-90 м. Вона, за словами Івана Васильовича, у ці дні виручає і мешканців Сенькова. 10 кубів води щоденно надходять до обезводнених домівок сеньківчан, а також у початкову школу, ФАП і продуктовий кіоск цього села.

У районі з приводу ситуації, що склалася в Сенькові, засідала комісія з надзвичайних ситуацій. За рішенням засідання, з районного матеріального резерву для підвезення питної води жителям с. Сеньків надали 120 літрів пального. Транспортом забезпечило керівництво ПСП «Оскар», що орендує землі у селі.

Оскільки невідомо, коли з’явиться вода, місцева влада планує найближчим часом дістатися до глибокої води, однак потрібно визначити місце буріння. Для розробки проекту й здійснення робіт потрібні висококваліфіковані спеціалісти й чималі кошти.

А тим часом висихає навіть колись повноводна річка Золота Липа, що протікає через село Задарів…

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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