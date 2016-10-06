У порядку надання субсидій – зміни

21 вересня набула чинності постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Її положення коментує директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим БОЯРСЬКИЙ.

Про розмір середньомісячного сукупного доходу осіб

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається відповідно до розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у І кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.

Внесеними змінами передбачено, що для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється відповідно до доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи без урахування податку з доходів фізичних осіб. При цьому встановлено, що непрацюючим пенсіонерам, які не мають інших доходів, крім пенсії, до середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Порядок обчислення сукупного доходу

Вказаною постановою уточнено порядок обчислення сукупного доходу для осіб, які досягли 18-річного віку (станом на 1 січня року, за який враховуються доходи): – особам, які мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (станом на 31 грудня цього ж року), або у яких відсутній дохід, але вони навчаються за денною формою навчання, для розрахунку субсидії враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 1378 грн.); – особам, у яких відсутні доходи, – для розрахунку субсидії враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії (2756 грн.). В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму; – особам, які мали середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховується дохід, але отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи; – особам які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (неотриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи.

Доходи, які не враховуються до сукупного доходу сім’ї

Крім того, доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії, а саме: вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Можливість перерахунку субсидії у межах строку призначення

Внесеними змінами також передбачена можливість перерахунку субсидії у межах строку призначення у випадку, якщо особа не згідна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, що підтверджується відповідними документами.

Зобов’язання про інформування органи соціального захисту населення

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення, зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні. Так, у разі отримання управлінням соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни.

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