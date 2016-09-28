У парку Шевченка спіймали псевдополіцейського, який обкрадав дітей

Від злочинних дій шахрая потерпів неповнолітній мешканець обласного центру. Аферист, представившись працівником поліції викрав у 9-річного хлопчика засіб зв’язку.

Незнайомець перестрів хлопчину близько 15 години в міському парку «Шевченка». Представившись працівником поліції, попросив надати для перевірки мобільний телефон. Пояснив, що розшукує викрадений у парку мобільний. Хлопчик виконав прохання. Однак, як тільки телефон опинився у руках незнайомця, той втік.

Працівники поліції розшукали зловмисника. Ним виявився 41-річний мешканець Житомирщини. Чоловік в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. На Тернопільщину приїхав у пошуках злочинних заробітків. Тепер знову доведеться відповідати за скоєне кримінальне правопорушення.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів, повідомляють у секторі комунікації ГУНП Тернопільської області.

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