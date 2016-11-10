У місцевих бюджетах Тернопільщини – понад 1,7 млрд грн від сплати податків

Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області за січень-жовтень склали 1 млрд 728,1 млн грн податкових платежів. Це на 289,6 млн грн більше від очікуваного та на 566,7 млн грн або майже 50% більше за відповідний період минулого року.

Зокрема, у жовтні доходи місцевих бюджетів склали 230,4 млн грн (119,9%). Порівняно з минулорічним жовтнем забезпечено приріст надходжень на 84 млн грн або на 57,4%.

Як зазначає начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, найбільшу суму надходжень забезпечено внаслідок сплати податку на доходи фізичних осіб, його протягом січня-жовтня надійшло 986,9 млн гривень. Суб’єкти малого підприємництва сплатили 248,5 млн грн єдиного податку, що на 57,1 млн грн більше від очікуваного.

Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів з початку 2016 року склали 204,3 млн гривень, додатково місцеві бюджети отримали 3,1 млн гривень. Прогнозний показник виконано на 101,5%.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

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