У лікарнях обласного центру лікарям заборонили збирати благодійні пожертви

Після масових нарікань на численні побори в лікарнях міста місцеим закладам охорони вкотре заборонили цим займатися.

4 жовтня начальник відділу охорони здоров’я Тернополя Ростислав Левчук підписав наказ, у якому заборонив збирати благодійні пожертви працівниками медичних закладів у робочий час, пише ternopillive.com.ua

А керівники медичних установ тепер повинні звітувати кожного місяця про використання тих благодійних пожертв, які поступають на рахунки їх закладів.

Чи справді виконується цей наказ тернополяни зможуть побачити вже невдовзі.

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