У Кременці зловмисник на краденому автомобілі “заїхав” у бордюр

21-річний житель Кременця у поле зору правоохоронців потрапляв не раз. Молодий чоловік має пристрасть до наркотиків, тому кримінальні наслідки від такої згубної звички завдають клопотів й іншим людям.

Цього разу поліцейські затримали підозрюваного на гарячому. Ввечері зловмисник біля одного з барів райцентру заліз до чужої автівки і намагався незаконно заволодіти нею. Лиходій уже навіть завів «Фольцваген-Пассат» і пробував рушити, але, не справившись з керуванням, бо був у стані сп’яніння, в’їхав у бордюр. На шум вибіг власник іномарки, інші свідки зателефонували до поліції. Зловмисникові не дали скритися з місця злочину.

Керівник поліції Кременеччини Володимир Галевич каже, що в процесі досудового розслідування, розпочатого за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, з’ясувалося, що підозрюваний причетний й до інших протиправних діянь. Зокрема, задокументовано декілька крадіжок з салонів автомобілів, вчинених 21-річний жителем райцентру, та привласнення ним чужого велосипеда.

Зловмисникові інкримінують дві статті Кримінального кодексу – частину другу ст.185 – крадіжка, вчинена повторно, та частину першу ст.289 – незаконне заволодіння транспортним засобом. Його арештовано, повідомляють у секторі комунікації НП Тернопільської області.

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