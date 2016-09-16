У його творчому доробку – багато добра

А тепер – ще й почесна відзнака

Важко визначитись, чого більше у цій здібній людині – журналістики чи поезії. Олег Вістовський, уродженець села Іване-Золоте Заліщицького району, поєднує в собі багато талантів: працює у поетичному жанрі, творить публіцистичні полотна, успішно пробує себе на перекладацькій ниві.

У його творчому доробку багато добра: змістовні публікації в альманахах «Вітрила», «Подільська толока», журналах «Літературний Тернопіль», «Золота Пектораль», «Бористен», всеукраїнській та місцевій періодиці; поетична збірка «У стремені Дністра», книга «З людьми і для людей» (співавтор). А ще – крайова літературно-мистецька премія імені Петра Ковальчука у номінації «Літературна та публіцистична творчість». Він – лауреат цьогорічного Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича.

Щомісяця Олег Вістовський їде до Тернополя, де на нього чекають друзі у літературному об’єднанні при обласній організації НСПУ. Це святе, адже для будь-якого поета дуже важливо спілкуватися з колегами по перу, обмінюватися творчою інформацією, чути не лише підтримку на свою адресу, а й критичні зауваження.

Поетичне слово пана Олега вишукано-гармонійне, наповнене сонцем і Дністром. Серце його ліричного героя натхненне любов’ю до рідного краю, до коханої. І Вістовському нічого не залишається, як продовжувати високо тримати поетичну планку відомих краян, адже на Заліщицькій землі працювали і творили відомі особистості: письменник Осип Маковей, композитор і поет Михайло Гайворонський, журналісти і письменники Петро Ковальчук та Євген Безкоровайний, поет-шестидесятник Микола Горбаль, письменники Володимир Барна, Марія Куземко (Київ).

У районному клубі творчої молоді він ділиться поетичним досвідом з поетами-початківцями. Маючи першу освіту – медичну, лікує… словом. Приємною несподіванкою у переддень вересня для поета стало вручення йому ювілейної грамоти з рук літкерівника і наставника, письменника Зеновія Кіпибіди.

Валентина СЕМЕНЯК

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