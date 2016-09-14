У громадському транспорті Тернополя запровадять електронний квиток на проїзд

14/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

12213У Тернополі запровадять електронний квиток на проїзд у громадському транспорті.

Як розповідає очільник Тернополя, такий квиток дозволить контролювати перевізників, зокрема кількість пільговиків, а самим тернополянам – економити на проїзді. Для гостей міста діятимуть разові проїзні квитки.

«Пілотний проект із запровадження електронних квитків у місті розпочнеться з тролейбусів, які вже готують для встановлення спеціальне обладнання для зчитування інформації з електронного квитка. Згодом електронний квиток буде запроваджений в маршрутках, – розповідає Сергій Надал. – Тернополяни зможуть купувати електронні квитки у спеціальних пунктах продажу. Квиток, до речі, буде діяти за принципом «мобільної картки», тобто пасажир у будь-який момент зможе поповнити його рахунок».

У прес-службі Тернопільської міської ради зазначають, що електронні квитки – це європейська практика місцевих перевезень, яка довела свою ефективність у країнах ЄС, в тому числі у таких як Польща, Угорщина та Чехія. Така система викорінить всі незаконні махінації зі сфери місцевих перевезень, дасть змогу місту отримувати більше податкових надходжень, а тернополянам менше платити за проїзд.

Джерело: galas.te.ua

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Автор: on 14/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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