У громадському транспорті Тернополя запровадять електронний квиток на проїзд

У Тернополі запровадять електронний квиток на проїзд у громадському транспорті.

Як розповідає очільник Тернополя, такий квиток дозволить контролювати перевізників, зокрема кількість пільговиків, а самим тернополянам – економити на проїзді. Для гостей міста діятимуть разові проїзні квитки.

«Пілотний проект із запровадження електронних квитків у місті розпочнеться з тролейбусів, які вже готують для встановлення спеціальне обладнання для зчитування інформації з електронного квитка. Згодом електронний квиток буде запроваджений в маршрутках, – розповідає Сергій Надал. – Тернополяни зможуть купувати електронні квитки у спеціальних пунктах продажу. Квиток, до речі, буде діяти за принципом «мобільної картки», тобто пасажир у будь-який момент зможе поповнити його рахунок».

У прес-службі Тернопільської міської ради зазначають, що електронні квитки – це європейська практика місцевих перевезень, яка довела свою ефективність у країнах ЄС, в тому числі у таких як Польща, Угорщина та Чехія. Така система викорінить всі незаконні махінації зі сфери місцевих перевезень, дасть змогу місту отримувати більше податкових надходжень, а тернополянам менше платити за проїзд.

Джерело: galas.te.ua

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