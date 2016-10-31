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У Головному управлінні ДФС в області вшанували ветеранів-пенсіонерів податкової служби  

31/10/2016 | Рубрика: Економіка,Народний кореспондент,Новини,Податки,Соціум,Тернопілля |

 

DSC_0112З нагоди Дня вшанування пенсіонерів і ветеранів податкової служби  в актовому залі Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області вітали заслужених працівників відомства.

На урочистостях були присутні також кілька десятків тих, хто має поважні роки служби, однак і донині працює в органах ДФС.

Перш ніж розпочати основну частину заходу, ветеранам провели невеличку екскурсію у минуле. Виведені на екран фотоілюстрації з життя колективу фіскальної служби викликали усмішку на найсумніших обличчях.

Із вітальним словом до присутніх звернулась в.о. начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Мельник: «Шановні пенсіонери та ветерани податкової служби! Прийміть найщиріші привітання та слова вдячності за вашу багаторічну працю. Для людей, які не один рік життя  віддали податковій службі, а тепер перебувають на заслуженому відпочинку, завжди відкриті двері відомства і нинішнє керівництво зі своєї сторони буде робити все можливе для підтримки та допомоги ветеранської організації. Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, довгих і щасливих років, добробуту та злагоди Вашим родинам, світлого та мирного майбутнього».

Цього дня слова вдячності лунали й тим фахівцям, які пропрацювали і працюють в податковій службі повних 15 років, які були і залишаються кадровим творчим потенціалом служби.

Співами й танцями до вітальних слів долучились мистецькі колективи Тернопільської обласної філармонії та соліст, художній керівник, музикант і автор пісень гурту «Світозари» Ігор Яснюк.

Після закінчення урочистостей всі присутні ветерани податкової служби Тернопільщини обмінювались враженнями від побаченого, згадували молоді роки  у стінах управління, фотографувались на згадку про цю пам’ятну подію.

 

 

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

 

 

 

 

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Автор: on 31/10/2016. Категорія: Економіка, Народний кореспондент, Новини, Податки, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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