У Дністрі втопилася 77-річна жінка

На Тернопільщині вода продовжує забирати людські життя. 13 вересня о 18:00 поблизу села Виноградне Заліщицького району в річці Дністер було виявлено труп місцевої жительки, 1939 року народження. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.