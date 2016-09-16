У Дністрі втопилася 77-річна жінка

16/09/2016 | Рубрика: Заліщики,Новини,Соціум,Тернопілля |

На Тернопільщині вода продовжує забирати людські життя. 

13 вересня о 18:00 поблизу села Виноградне Заліщицького району в річці Дністер було виявлено труп місцевої жительки, 1939 року народження. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

 

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Автор: on 16/09/2016. Категорія: Заліщики, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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