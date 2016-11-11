У держархіві вшанували річницю УГГ

У відкритті виставки «Право на захист» та засіданні круглого столу з нагоди 40-річчя створення Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, що відбулась сьогодні взяли участь представники громадськості, архівісти, студенти і викладачі історичного факультету ТНПУ ім.. В. Гнатюка, члени Тернопільської філії УГС, представники влади.

Директор ДАТО Федір Полянський представив експонати виставки. Регіональний координатор 13-го Мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA Володимир Ханас розповів про просвітницький характер фестивалю та презентував для архіву філателістичну продукцію. Члени УГС – Володимир Скакун, Василь Турецький, Роман Сидяга, Петро Маленький, Петро Атаманчук ділись своїми спогадами , а молоді науковці ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Назар Лис, Роман Пирожишин, Володимир Козюпа та Ганна Леськів відреферували основні віхи діяльності УГГ.Науковець університету Ярослав Секо представив результати власної наукової роботи з дослідження історії УГГ.

Фото Юрія Кожія

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