У держархіві вшанували річницю УГГ

Директор ДАТО Федір Полянський представив експонати виставки. Регіональний координатор 13-го Мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA Володимир Ханас розповів про просвітницький характер фестивалю та презентував для архіву філателістичну продукцію. Члени УГС – Володимир Скакун, Василь Турецький, Роман Сидяга, Петро Маленький, Петро Атаманчук ділись своїми спогадами , а молоді науковці ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Назар Лис, Роман Пирожишин, Володимир Козюпа та Ганна Леськів відреферували основні віхи діяльності УГГ.Науковець університету Ярослав Секо представив результати власної наукової роботи з дослідження історії УГГ.
Фото Юрія Кожія
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