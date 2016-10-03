У чортківчанина з картки поцупили 20 тисяч гривень

У мешканця Чорткова з банківського рахунку зникло понад двадцять тисяч гривень.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП в Тернопільській області.
Зі слів чоловіка, на його мобільний зателефонувала невідома особа, представилась співробітником служби безпеки фінустанови і запевнила, що з його рахунку якісь злодії намагаються зняти кошти, тому потрібен пароль доступу до платіжної системи, аби запобігти злочину.
Повіривши словам незнайомця, чотківчанин сказав цифри і з рахунку зняли двадцять тисяч двісті гривень.
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