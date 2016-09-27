В обласному центрі з автомобіля викрали 8 тисяч гривень

Вчора, 26 вересня, з транспортного засобу, який був припаркований у центрі Тернополя, невідомі особи викрали 8 тисяч гривень 20 американських доларів та 20 євро. Прикро, але такі випадки непоодинокі, а обкрадають найчастіше машини, які залишені без нагляду поблизу супермаркетів.

Зважаючи на невтішну статистику поліцейські закликають краян не залишати в автомобілях готівку.

– Якщо ви припаркували транспортний засіб поблизу великого супермаркету чи ринку, ви вже потенційно мажете стати жертвою автозлодіїв, – пояснюють в Головному управлінні поліції. – Зловмисники розуміють, що людина приїхала на закупи, відтак має із собою певну суму коштів. Спостерігають, хто мав необережність лишити в салоні автомобіля сумку, барсетку чи гаманець, й допоки власник здійснює покупки, автівку відкривають й цуплять кошти.

Якщо ви потерпіли від злодіїв, не зволікайте й негайно телефонуйте на лінію «102», адже є більша ймовірність розкрити злочин за гарячими слідами.

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